A vítima conta que o criminoso tentou arrastá-la para um canto deserto da rua e tentou despi-la - Reprodução/TV Globo

Publicado 18/08/2022 09:58 | Atualizado 18/08/2022 10:37

Rio- “Sensação de vulnerabilidade e desespero”. O desabafo é de Cláudia Oliveira, vítima de uma tentativa de estupro no Flamengo , na Zona Sul. Ela foi atacada enquanto passeava com sua cadela na Rua Marquês de Abrantes, uma das movimentadas do bairro, no último sábado (13). O criminoso, identificado como Marcus Vinícius Vieira, foi preso na última terça-feira (16).Em entrevista a 'Bom dia Rio', da TV da Globo, nesta quinta-feira (18), Cláudia contou que o suspeito só não finalizou o ato porque ela gritou por socorro e um segurança que trabalha em uma loja próximo ao local onde ocorreu o crime ouviu os gritos e foi ajudá-la.“Foi uma luta, ele pediu pra eu não gritar e eu continuei gritando, só tive algumas escoriações leves. Mas na hora nem dá tempo de pensar, é um desespero e sensação de vulnerabilidade, de pensar que não somos nada, nem ninguém, é muito difícil. Eu decidi falar pra fazer um alerta, pra mostrar para outras mulheres, para elas não terem vergonha de mostrar o rosto, isso pode acontecer com qualquer uma”, lamentou.Cláudia relatou ainda que nunca imaginou que essa situação poderia um dia acontecer com ela, apesar de saber de vários relatos. No entanto, ela disse que depois que se acalmou procurou fazer de tudo para que o criminoso pudesse ser preso.“É uma situação surreal, a gente sabe que acontece, mas sempre na casa do vizinho que pega fogo, né? Então acontecer com você te remete a pensar em uma série de coisas. A primeira coisa que me veio quando eu fui salva por um anjo é que eu tinha que fazer alguma coisa para que isso não acontecesse com mais ninguém. Então eu comecei já no domingo a procurar as câmeras, resgatar a mochila, a pegar todas as coisas que eu poderia”, explicou.A vítima disse também que havia reconhecido o suspeito. “Eu já tinha visto ele antes, no ponto, então eu deduzi que ele estava me seguindo, então levantei a câmera do prédio e confirmei isso. Daí foi só questão de tempo, peguei as imagens das câmeras de outro prédio de construção que era onde tinha acontecido o ato em si e entreguei tudo na polícia e rapidamente a gente conseguiu prendê-lo”, comentou.O criminoso no momento da tentativa de estupro carregava uma mochila que acabou sendo deixada no local após a chegada do segurança. Nela, Cláudia informou que encontrou duas tesouras, máquina de barbear e um cartão no nome de uma outra mulher.Pelas imagens das câmeras de segurança nas ruas, a polícia constatou que o homem seguiu a vítima até ela ficar em um trecho deserto da rua. Ele tentou arrastá-la para um canto e, na tentativa de despi-la, a vítima começou a gritar, o que chamou a atenção do segurança de um estabelecimento próximo. O homem, então, fugiu. Mas foi localizado e preso na última terça (16).