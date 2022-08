Imagens mostram momento em que motorista teria atropelado jovem por pensar se tratar de um assalto. - Reprodução

Imagens mostram momento em que motorista teria atropelado jovem por pensar se tratar de um assalto. Reprodução

Publicado 18/08/2022 20:37 | Atualizado 18/08/2022 20:45

Rio - A Polícia Civil investiga o atropelamento de um homem, na madrugada de domingo (7), que pediu uma corrida por aplicativo em Copacabana, Zona Sul do Rio. De acordo com informações preliminares, o motorista atropelou Felipe Carnes Neves, 31 anos, por achar que o jovem iria assaltá-lo.

Imagens de uma câmera de segurança mostraram o momento do ocorrido.

Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que um homem é atropelado ao pedir carro por aplicativo em Copacabana. Motorista teria achado que seria assaltado.#ODia



O vídeo mostra Felipe correndo ao ao encontro do veículo, que tinha a placa parecida com a do carro solicitado, quando o motorista joga o carro em cima da vítima e passa por cima de suas pernas. O suspeito foi identificado, já prestou depoimento e deve responder por lesão corporal.

Segundo a Polícia Civil, as investigações estão em andamento na 12ª DP (Copacabana) e as diligências seguem para esclarecer todos os fatos.