A Light é responsável pelo fornecimento de energia para 31 municípios do estado do Rio de JaneiroDivulgação/ Light

Publicado 18/08/2022 19:29 | Atualizado 18/08/2022 19:32

Rio – Você teve a impressão de que as quedas de energia ficaram mais frequentes neste ano? Se você mora ou trabalha no Centro do Rio ou na Tijuca e na Vila Isabel, ambos na Zona Norte, provavelmente ficou às escuras. Segundo a concessionária Light, responsável pelo fornecimento de energia para 31 municípios do estado do Rio de Janeiro, o prejuízo é provocado pelo aumento do furto de cabos e equipamentos.

Em 2018, a companhia contabilizou 18 ocorrências de registro de furtos na rede de energia. Neste ano, até agora, já foram 332 ocorrências, o que significa um aumento em 1.745%.

Ainda de acordo com a concessionária, em 2018, 18.003 pessoas ficaram sem luz. Já em 2022, até agosto, foram 29.026 que ficaram, em média, 14h horas sem energia neste período.

Os locais mais afetados com os furtos são o Centro, a Zona Sul e bairros da Zona Norte como a Tijuca e Vila Isabel.

Até o fim de 2022, estima-se que será necessário repor cerca de 15 km de cabos subterrâneos que foram roubados, os mais visados pelos ladrões. Aproximadamente R$ 2 milhões em investimentos em material e mão de obra serão necessários para cobrir os danos só da rede subterrânea de energia.

Por causa desse aumento nos casos, a Light estabeleceu um canal direto com a Polícia Civil para ajudar nas investigações e reforçou a segurança das redes.



Números de ocorrências de furtos de cabos e equipamentos da rede de energia



2018

Total: 18



2019

Total: 55



2020

Total: 167



2021

Total: 236



2022

Total até agosto: 332



Números de clientes que ficaram sem energia por causa do furto



2018

Total: 18.003



2019

Total: 17.365



2020

Total: 14.926



2021

Total: 33.230



2022

Total até agosto: 29.026