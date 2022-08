Participaram da operação a Subprefeitura da Zona Oeste, a Guarda Municipal, a Secretaria de Conservação, Comlurb, Light, RioLuz, Zona Oeste Mais e a Coordenadoria de Controle Urbano - Divulgação

Rio - A Secretaria de Ordem Pública (Seop) realizou, nesta quinta-feira (18), a demolição de oito construções irregulares em pontos diferentes na Zona Oeste do Rio. Além da secretaria, também participaram das ações a Subprefeitura da Zona Oeste, a Guarda Municipal, a Secretaria de Conservação, Comlurb, Light, RioLuz, Zona Oeste Mais e a Coordenadoria de Controle Urbano.

Segundo a prefeitura, o primeiro local de atuação foi a Praça Guilherme Decaminada, no bairro de Paciência, onde os agentes da Coordenadoria de Técnica de Operações Especiais demoliram três construções comerciais e outras três foram retiradas pelos proprietários. Também em Paciência, quatro construções de alvenaria que funcionavam como barbearia, bar, restaurante e uma oficina, foram demolidas na Praça Santa Albertina. No momento, às duas praças das ações estão com obras de revitalização em curso pela prefeitura.

Em Santa Cruz, um trailer irregular, construído em uma calçada, também foi derrubado. "Não vamos tolerar a ocupação ilegal do espaço público, por isso temos feito tantas operações de demolições de construções irregulares, como essa de hoje. Seguiremos firmes no propósito de tornar a cidade cada vez mais ordenada e segura", disse o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

Segundo o subprefeito da Zona Oeste, Diogo Borba, a prefeitura recebe diversas denúncias de construções irregulares em espaço público na região, principalmente nas praças.

"A pessoa chega e se apossa do local, na maioria das vezes quebra os equipamentos públicos e ainda constrói sem a menor cerimônia. O morador tem sua área de lazer invadida e destruída de um dia para o outro, sem qualquer explicação. Entendemos a necessidade das pessoas, mas não podemos fechar os olhos para a desordem e a ocupação irregular", afirmou o subprefeito.