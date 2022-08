Procon-RJ finaliza a primeira fase da operação conjunta de combate às irregularidades de GNV - Divulgação

Publicado 18/08/2022 17:46

Rio- O Procon-RJ finalizou, nesta quinta-feira (18), a primeira fase da ação de combate às irregularidades referentes ao GNV no Estado do Rio de Janeiro. Desde a última terça-feira (16), os fiscais vistoriaram 11 postos de combustíveis e oito instaladoras. A fiscalização desta quinta ocorreu em Teresópolis, na Região Serrana. Durante toda a operação, 187 veículos foram abordados pelo Detro, 34 deles autuados e 24 levados aos pátios localizados em Vargem Grande, na Zona Oeste, e Engenho da Rainha, na Zona Norte, onde vão permanecer até que as irregularidades sejam sanadas

Em Teresópolis, foram vistoriados três postos e uma instaladora de GNV, que foi interditada parcialmente por não ter autorização do órgão competente. A fiscalização contou também com a participação da Operação Foco da PMERJ, ANP, Detro e Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico.

Dois dos três postos fiscalizados desta quinta-feira (18) foram autuados por comercializar produto vencido e um deles também não passou no teste de quantidade de combustível. Já a mecânica que realizava instalação e manutenção de kit gás foi interditada parcialmente, pois não possuía o certificado de registro técnico de instaladora.

"O objetivo dessa operação foi, além de verificar a regularidade dos postos de abastecimento e das instaladoras de GNV, observar se os carros que utilizam o GNV estão em dia com a vistoria do veículo para evitar acidentes como os que têm ocorrido. É importante que o consumidor esteja em dia com a manutenção do seu carro e, principalmente, verificar se a instaladora está credenciada junto aos órgãos competentes", explicou o presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho.

Durante a semana a operação autuou três postos e interditou quatro instaladoras de GNV irregulares, e contou com a parceria da Agência Nacional de Petróleo (ANP), Departamento de Transportes Rodoviários (DETRO), Instituto de Pesos e Medidas (IPEM), Equipe Foco, Polícia Militar, Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) e Naturgy.

"O GNV é muito importante para o Rio de Janeiro, que é o estado que mais o utiliza, além de ser mais barato e mais limpo do que os combustíveis tradicionais, mas é preciso que seja feita a inspeção de segurança regular para segurança de todos. Em menos de um mês tivemos 3 explosões com vítima fatal de carros com GNV no momento do abastecimento", reforçou Cássio.

Os fiscais do Procon-RJ investigaram se as instaladoras de kits GNV possuíam toda a documentação necessária, principalmente a autorização do órgão competente. Nos postos, foram verificadas possíveis fraudes de quantidade e qualidade do combustível. Os agentes também prestaram apoio ao Detro na verificação da documentação e condições dos veículos que abasteciam como, por exemplo, se os mesmos possuem o selo obrigatório do INMETRO no cilindro e na documentação, e se o timbre pertencia ao veículo.