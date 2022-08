Caso foi registrado na 23ª DP (Méier) - Reprodução/ Google Maps

Publicado 18/08/2022 15:42 | Atualizado 18/08/2022 16:06

Rio- A porta de um ônibus caiu em cima de um adolescente de 15 anos, nesta quarta-feira (17), no Méier, Zona Norte do Rio. O caso foi registrado na 23ª DP (Méier) como lesão corporal culposa, quando não há intenção de ferir.

De acordo com a Polícia Civil, a perícia foi realizada no local. A vítima e o motorista do ônibus prestaram depoimento na delegacia. Ainda segundo o órgão, diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do adolescente.