Com o criminoso foram apreendidos dois celulares, um smart watch, uma chave de carro, um documento de carro e R$779,00 em espécie - Reprodução

Publicado 18/08/2022 15:13 | Atualizado 18/08/2022 15:40

Rio - Agentes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) prenderam, nesta quinta-feira (18), um homem na Rua Visconde de Albuquerque, no Leblon, na Zona Sul do Rio. Segundo os policiais, o homem ficou conhecido por praticar diversos roubos na região usando uma moto azul sem placa. A identidade do criminoso não foi relevada.

De acordo com a corporação, a ação ocorreu depois que o suspeito teria feito uma conversão proibida logo após avistar uma viatura da Polícia Civil. Assim que foi abordado, foi constatado que o homem já tinha diversas passagens por roubo. Com o criminoso foram apreendidos dois celulares, um smart watch, uma chave de carro, um documento de carro e R$ 779 em espécie.



Ainda segundo a PM, durante a apreensão, um dos telefones tocou e foi constatado que o aparelho havia sido roubado na Rua Mário Ribeiro, na Lagoa, um pouco antes do momento da prisão. O verdadeiro proprietário do celular afirmou que o homem da motocicleta teria dito: "Me dá o telefone ou eu te dou um tiro na cara".



O homem foi conduzido até a 15ª DP (Gávea) para registro da ocorrência, onde foi constatado que tanto a motocicleta utilizada por ele, quanto a forma que ele abordou a vítima coincidem exatamente com um homem que tem praticado diversos roubos investigados naquela delegacia. Segundo os agentes, 17 vítimas foram convidadas a comparecer na delegacia e reconheceram tanto o autor quanto a motocicleta utilizada nos roubos.