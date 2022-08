Casal é preso por vender "brisadeiro" na Lapa. - Divulgação

Casal é preso por vender "brisadeiro" na Lapa.Divulgação

Publicado 18/08/2022 21:10

Rio - Agentes da Operação Lapa Presente prenderam, nesta quarta-feira (17), um casal que vendia "brisadeiros", que seriam brigadeiros de maconha, na Avenida Gomes Freire, esquina com Rua do Resende, na Lapa, no Centro da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada por um pedestre dizendo que a dupla estava oferecendo brigadeiros com maconha para ele. Após buscas no local, os policiais encontram um casal vendendo os “doces” com uma placa escrita “brisadeiros’’, inclusive com um adesivo com a folha de cannabis sativa (maconha).

Os suspeitos foram conduzidos à 5º DP (Mem de Sá) e os doces foram encaminhados para a perícia, onde foi constatado que na sua composição havia maconha, e permaneceram presos pelo crime de tráfico de drogas.