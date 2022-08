A ação entre a Polícia Militar, Civil e Detran foi realizada em Itaipu, Niterói - Divulgação

Publicado 18/08/2022 20:10 | Atualizado 18/08/2022 20:17

Rio – As polícias Civil e Militar, em parceria com o Detran, realizaram, nesta quinta-feira (18), ação para reprimir a circulação de veículos irregulares, com foco principalmente em motocicletas. Os órgãos atuaram em Itaipu, Niterói.

Ao todo, foram 80 abordagens, resultando em 63 infrações, 13 veículos encaminhados para o Detran, 11 motos e dois carros removidos, uma CNH recolhida e um Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) recolhido.