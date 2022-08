SubPrefeitura do Rio coíbe venda irregular de quentinhas na Zona Sul do Rio - Divulgação

Publicado 18/08/2022 16:54 | Atualizado 18/08/2022 18:00

Rio- Uma operação conjunta da Subprefeitura da Zona Sul com a Secretaria de Ordem Pública (Seop), nesta quinta-feira (18), vistoriou diversos pontos de vendas irregulares de quentinhas nos bairros da Lagoa e Ipanema. Durante a operação, mais de 20 pontos foram fiscalizados e, em alguns casos, materiais foram apreendidos, como vasilhames de isopor, cooler, mesas, bancos, além de algumas quentinhas. Cerca de dez veículos foram autuados para serem regularizados.

A operação ocorreu após um grande número de denúncias condenando a forma de armazenamento dos alimentos, a sujeira deixada e também o engarrafamento que os pontos de venda irregular têm causado em alguns pontos da Zona Sul, como na Avenida Epitácio Pessoa, na Lagoa, e ruas Prudente de Moraes e Anibal de Mendonça, em Ipanema.

"Nosso papel é garantir o ordenamento da Zona Sul por meio dessas ações, visando o que é melhor para a população. Esses pontos de venda impactam negativamente o trânsito da região, a prestação de serviços de alimentação em condições especiais deve seguir normas quanto à higiene, manuseio, armazenagem e disposição. A Subprefeitura está atenta e combatendo as irregularidades junto aos órgãos municipais", disse Flávio Valle, subprefeito da Zona Sul.

Durante as operações realizadas, as equipes buscam cumprir a Lei 1876/92, que está em vigor e é responsável pela regulamentação sobre o comércio ambulante no município.

A Subprefeitura da Zona Sul e a Seop também seguem mobilizadas com as operações para garantir a liberação do passeio público pelo comércio ilegal, por mesas e cadeiras não autorizadas e também a perturbação do sossego.