Gabriel Monteiro cumprimenta apoiadores que ocupam a seção da Câmara Municipal do Rio - Sandro Vox/ Agência O Dia

Gabriel Monteiro cumprimenta apoiadores que ocupam a seção da Câmara Municipal do Rio Sandro Vox/ Agência O Dia

Publicado 18/08/2022 15:40 | Atualizado 18/08/2022 15:55

Rio - O vereador(PL) foi recebido com gritos de 'fora estuprador' por parte de manifestantes que foram à Câmara de Vereadores do Rio, na tarde desta quinta-feira (18), para acompanhar a sessão que pode cassar o mandato do parlamentar . Monteiro foi vaiado e também foi alvo de gritos enquanto tentava cumprimentar apoiadores em uma das galerias do plenário.