Bar do Momo recebe famoso placa de Patrimônio Cultural - Rafael Catarcione / Prefeitura do Rio

Publicado 18/08/2022 14:29

Rio - A Prefeitura do Rio declarou, nesta quinta-feira (18), o Bar do Momo como Patrimônio Cultural Carioca. O famoso estabelecimento, localizado na Tijuca, Zona Norte, completa 50 anos esse mês e é o 32º a entrar para o Circuito dos Botequins do Patrimônio Cultural.



Com a medida, o bar ganhou uma das já conhecidas plaquinhas azuis, indicando sua importância para o bairro e todo o Rio. O nome do espaço faz referência ao personagem carnavalesco, uma vez que seu antigo dono, Abrahão Reis, foi Rei Momo do carnaval carioca. A placa foi entregue à família que comanda atualmente a casa.

Antônio Carlos Laffargue dos Santos, mais conhecido como Toninho do Momo, é filho do proprietário e ressaltou a importância desse tipo de reconhecimento para os botequins. "Eu me sinto muito lisonjeado por ser condecorado com essa graça que é a placa de patrimônio cultural do Rio de Janeiro. Estamos brindando à alma do carioca, homenageando algo que faz parte do seu cotidiano", acrescentou. O pai de Toninho, Antônio Lopes do Santos, é dono do local desde 1986.O bar é o 32º botequim a entrar para a lista, que conta com nomes famosos, como Adega Pérola, Café Lamas, Bracarense e outros. O trabalho de identificação dos patrimônios culturais da cidade é realizado pelo Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH)."Esse projeto existe desde os anos 90, mas só a partir de 2010 começamos a fazer os circuitos por temas, identificando os locais da cultura carioca. Nesse sentido, temos o Circuito dos Botequins e o Bar do Momo foi identificado como um local tradicional da boemia tijucana. Estamos muito felizes porque hoje também é dia do Patrimônio Histórico. Estamos comemorando em grande estilo”, declarou Laura Di Blasi, presidente do IRPH.Desde 2010, os Circuitos do Patrimônio Cultural Carioca começaram a ser feitos por temas. Eles deixaram de ser focados em arquitetura e passaram a abranger tópicos livres, ligados à cultura e à identidade carioca. Por meio da fixação de uma placa informativa, a Prefeitura do Rio seleciona locais de destaque para cada tema. Nas placas, os visitantes podem saber um pouco mais sobre o local e a sua importância para a história da cidade.São 22 circuitos ao todo, com bens culturais espalhados por toda a cidade. Estão entre eles: Liberdade, Art-Déco, Cinemas, Trem, Botequins, Águas, Samba, Bossa Nova, Praça Tiradentes, Herança Africana, Choro, Negócios Tradicionais, Literatura e outros.