Hemorio e Carioca Shopping promovem campanha de doação de sangue, nesta sexta-feira (19) - Reprodução

Hemorio e Carioca Shopping promovem campanha de doação de sangue, nesta sexta-feira (19)Reprodução

Publicado 18/08/2022 15:02 | Atualizado 18/08/2022 15:47

Rio – O Hemorio e o Carioca Shopping promovem campanha de doação de sangue, no segundo piso do shopping de Vila da Penha, na Zona Norte, nesta sexta-feira (19), das 10h às 15h.

A ação contribui com o banco de sangue do Estado do Rio de Janeiro, evitando a baixa no estoque.

O atendimento será realizado por ordem de chegada e dura até 10 minutos. Todo o material utilizado é estéril e descartável.

Para doar, é preciso apresentar um documento de identidade original com foto, (pode ser RG, carteira de trabalho, carteira de habilitação, certificado de reservista ou carteira do conselho profissional), estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos e pesar, no mínimo, 50kg. Antes da coleta é feita uma triagem para verificar se a pessoa está apta a doar sangue.



O Hemorio esclarece que o doador não pode estar em jejum, deve ter dormido pelo menos 6h na noite anterior e deve evitar a ingestão de alimentos gordurosos nas 3h que antecederem a doação, assim como ingestão de bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação.

Ainda segundo o instituto, gestantes e lactantes e pessoas que fizeram tatuagens ou piercings há menos de seis meses não estão aptas a doar sangue. Já os menores de idade (de 16 e 17 anos) podem doar desde que estejam acompanhados e autorizados por seus pais ou responsáveis legais.

Algumas situações impedem provisoriamente a doação de sangue:



Febre acima de 37°C;

Gripe ou resfriado;

Gravidez (até 90 dias após o parto normal e 180 dias após a cesariana);

Amamentação (até 1 ano após o parto);

Uso de alguns medicamentos;

Anemia;

Cirurgias;

Extração dentária nos últimos 7 dias;

Tatuagem ou piercing nos últimos 6 meses;

Vacinação (o tempo de impedimento varia de acordo com o tipo de vacina);

Vacina contra a covid-19 Coronavac nas últimas 48h;

Vacinas contra a covid-19 Astrazeneca, Pfizer e Janssen nos últimos 7 dias;

Quem testou positivo para a covid-19 (aguardar até 10 dias após o desaparecimento dos sintomas);

Transfusão de sangue nos últimos 12 meses.

Quem tiver dúvida ou desejar mais informações e esclarecimentos, pode ligar gratuitamente para o Disque Sangue (0800-2820708).