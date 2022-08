Ressaca começa às 15h desta quinta-feira e permanece até o próximo sábado - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 18/08/2022 14:39 | Atualizado 18/08/2022 15:41

Rio - Parte da faixa de areia da Praia de Copacabana, na Zona Sul, foi invadida pela força do mar, nesta quinta-feira (18). Cariocas que aproveitam o dia quente para se refrescar no local, precisaram ficar atentos, porque a aproximação de uma frente fria já começou a provocar mudanças no tempo da cidade. Um aviso de ressaca previsto para às 21h de hoje foi antecipado para às 15h e ondas de até três metros de altura podem atingir a orla. Bandeiras vermelhas alertam os banhistas sobre os riscos de entrar na água.

De acordo com a Marinha do Brasil, a ressaca permanecerá até às 9h de sábado (20). As orientações são para que a população evite banho e esportes no mar, navegação, pesca, além de ficar em mirantes, na beira do mar ou pedalar na orla. Resgates de vítimas de afogamento também não devem ser realizados. Nesses casos, o Corpo de Bombeiros ou a Defesa Civil devem ser acionados pelos números 193 e 199, respectivamente.

Apesar do céu claro a parcialmente nublado durante o dia de hoje, que ainda pode ter máxima de 34ºC ao longo da tarde, o município registrou rajadas de vento forte chegando a 58,3 km/h, entre 12h e 13h. Não há previsão de chuva para toda a quinta-feira, mas os ventos podem chegar até 76 km/h. O céu fica parcialmente nublado a nublado à noite. Os termômetros podem ter mínima de 15º C.

As temperaturas começam a cair nesta sexta-feira (19), que amanhece com céu nublado a encoberto e chuva fraca a moderada. A temperatura máxima prevista é de 22º C e a mínima de 14º, com ventos moderados a fortes. No sábado, a chuva fraca pode ocorrer a qualquer momento e o céu também ficará nublado a encoberto. Os termômetros podem registrar máxima de 20ºC e mínima de 12º C.

Ainda há previsão de chuva para o domingo (21), mas fraca isolada durante a madrugada. O céu fica nublado a parcialmente nublado, com ventos fracos a moderados. A temperatura pode chegar aos 21º C, com mínima de 11º C. Na sexta-feira e no sábado, a expectativa é que chova 10mm, e no domingo, 5mm. A chuva só deve dar trégua na próxima segunda-feira (22), que terá céu claro a parcialmente nublado e vento fraco a moderado. Os termômetros terão máxima de 23ºC e mínima de 10ºC.