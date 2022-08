Aos prantos, Jairinho falou que o hospital errou no atendimento e se disse inocente - Sandro Vox / Agência O Dia

Aos prantos, Jairinho falou que o hospital errou no atendimento e se disse inocenteSandro Vox / Agência O Dia

Publicado 19/08/2022 19:37 | Atualizado 19/08/2022 19:44

Rio - O Ministério Público do Rio (MPRJ) solicitou nesta sexta-feira (18), por meio da 2ª Promotoria de Justiça junto ao II Tribunal do Júri da Capital, a pronúncia do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Doutor Jairinho, e de sua ex-namorada, Monique Medeiros da Costa e Silva, denunciados pela morte de Henry Borel , filho de Monique, em março de 2021. Segundo as alegações finais da promotoria, o pedido requer que ambos os réus sejam julgados, por homicídio, tortura e coação, por um júri popular."No período compreendido entre as 23h30 do dia 7 de março de 2021 e as 3h30 do dia 8 de março de 2021, Jairinho, mediante ação contundente exercida contra Henry, causou-lhe lesões graves que ocasionaram a morte da criança. Monique, por sua vez, omitiu-se de sua responsabilidade legal, concorrendo para a consumação do crime de homicídio de seu filho, uma vez que, sendo conhecedora das agressões que o menor de idade sofria do padrasto, e estando presente no local dos fatos, nada fez para evitá-las", destacou a promotoria em suas alegações.Ainda segundo a peça processual, o crime foi cometido por motive torpe, visto que o ex-vereador se alegrava com a dor e desespero da criança, enquanto era evidenciada a postura omissa de Monique aos episódios de violência devido o benefício financeiro, alcançado pela união com Jairinho. O documento também indica que houve crime de tortura, após a babá da vítima confirmar que o menino se queixou de dores após passar algum tempo sozinho com o denunciado, tendo a informação sido repassada a Monique, e de coação, pois os denunciados induziram funcionárias da residência a prestarem informações falsas em depoimento à autoridade policial.