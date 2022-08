Medidor do mercado que teria sido fraudado pelo dono do estabelecimento - Divulgação

Publicado 19/08/2022 19:00 | Atualizado 19/08/2022 19:09

Rio - O dono de um mercado em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, foi preso por furto de energia na tarde desta sexta-feira (19). Técnicos da Light identificaram o "gato" e a fraude foi confirmada por peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE). Sem a identificação revelada, o suspeito foi preso em flagrante por agentes da Delegacia de Defesa de Serviços Delegados (DDSD).

A Light já havia suspendido o fornecimento do estabelecimento por causa de débitos de mais de R$ 12 mil. Porém, o mercado permanecia com energia graças a uma ligação ilegal, feita diretamente na rede da distribuidora.

O "gato" de luz fazia com que o consumo não fosse registrado corretamente pelo medidor - cerca de 8.000 Kwh/mês, consumo que equivale a, aproximadamente, R$ 8,5 mil em contas de energia, segundo estimativas da fornecedora.

O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal, com pena de até oito anos de prisão. A Light informa que realiza uma série de ações de combate à esta prática ilegal, como a instalação de caixas blindadas, que são à prova de fraudes, e as inspeções de campo. Nos seis primeiros meses deste ano, foram realizadas mais de 163 mil inspeções.

De acordo com a fornecedora, a energia furtada nas áreas de concessão daria para abastecer todo o município de Nova Iguaçu por quatro anos.

Prisão em Copacabana

O proprietário de um salão de beleza na Rua Siqueira Campos, Copacabana, também foi preso em flagrante por furto de energia na sexta-feira passada, dia 12. O medidor do estabelecimento deixava de registrar parte da energia consumida, cerca de 3.000 Kwh/mês, o que equivale a, aproximadamente, R$ 2,5 mil em contas de energia.

O salão possuía débitos junto à Light no valor de R$ 80 mil. No local, foram encontrados equipamentos de alto consumo, como três aparelhos de ar condicionado, dois televisores e um computador, além de outros eletroeletrônicos, como secador de cabelo e prancha.