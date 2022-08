Acusado cortou cabelos de vítima com requintes de crueldade - Reprodução

Publicado 19/08/2022 18:00 | Atualizado 19/08/2022 18:37

Rio - Agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher de (Deam) de Jacarepaguá prenderam um homem acusado de agredir e ameaçar sua companheira, nesta sexta-feira (19), em Bangu, na Zona Oeste do Rio. De acordo com os investigadores, o acusado usava uma arma para intimidar a vítima e chegou a cortar seus cabelos como forma de tortura.

O acusado foi localizado após trabalho de inteligência da especializada. Durante as buscas, os agentes conseguiram confirmar o endereço do homem e efetuaram a prisão. Imagens dos cabelos cortados da vítima por ele foram compartilhadas pela vítima com os policiais.

Durante o registro do caso, os policiais identificaram que haviam outras anotações contra o acusado também por violência doméstica. "Após a ação, ele foi encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça", comunicou em nota a Polícia Civil.