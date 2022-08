Covid-19: Rio registra 1.276 novos casos nas últimas 24 horas - Foto:Divulgação

Publicado 19/08/2022 17:25

Rio- A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou, nesta sexta-feira (19), 1.276 novos casos nas últimas 24 horas e cinco mortes por covid-19. Desta forma, o estado tem um total de 2.476.205 casos confirmados e 75.255 óbitos desde o início da pandemia, em março de 2020. A taxa de ocupação nas enfermarias está em 13%. Já a taxa de ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) é de 26%.

De acordo com a atualização, a taxa de letalidade está em 3,04%. A SES ressalta que o registro feito nas últimas 24 horas não significa que o caso tenha acontecido no mesmo período.

Anvisa discute vacina da Pfizer para crianças a partir de 6 meses

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) participou de uma reunião nesta quinta-feira (18) com especialistas externos e representantes da Pfizer. O encontro, que debateu os dados de eficácia e segurança da vacina Comirnaty para crianças, faz parte do processo que avalia a ampliação do imunizante para pessoas entre 6 meses a 4 anos de idade.

A reunião foi dividida em duas partes. Na primeira etapa, os representantes da Pfizer apresentaram os dados e responderam a questionamentos dos especialistas externos convidados pela Anvisa. Já na segunda etapa, os especialistas discutiram com a equipe técnica da agência os dados apresentados.

O grupo de especialistas externos foi formado por representantes da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), da Sociedade Brasileira de Imunologia (SBI) e da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco).

Agora, os especialistas externos das sociedades médicas terão até a próxima semana para enviar um parecer à Anvisa para auxiliar no trabalho de análise do pedido. A participação de convidados externos tem sido utilizada pela instituição na avaliação de todas as vacinas para Covid-19 destinadas ao público infantil. Atualmente, a vacina da Pfizer está registrada no Brasil com indicação para uso a partir dos 5 anos de idade.