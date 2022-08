Prisão foi realizada por agentes da "Patrulha Maria da Penha - Guardiões da Vida", do 40º BPM (Campo Grande) - Divulgação

Rio - Um homem que não teve a identidade revelada foi preso, na tarde deste quinta-feira (18), em frente à casa de uma vítima que ele é acusado de agredir. O caso aconteceu em Campo Grande, na Zona Oeste da cidade.



Agentes da Patrulha Maria da Penha do 40º BPM (Campo Grande) foram acionados devido ao descumprimento de medida protetiva de urgência no bairro. Chegando no local, a polícia encontrou o suspeito em frente à casa da vítima.



Ele foi conduzido para a 35ª DP (Campo Grande).