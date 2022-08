Drogas apreendidas estavam na caçamba da caminhonete - Foto: Divulgação PRF

Publicado 19/08/2022 14:05

Rio - Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam, na madrugada desta sexta-feira (19), 347 tabletes de maconha em uma caminhonete, no km 2 da BR-465, em Seropédica, Região Metropolitana do Rio. A carga, encontrada no veículo durante uma abordagem na via, pesa 282 quilos.

O condutor, que não teve seu nome revelado, levava a droga em seis caixas de papelão na caçamba do carro. O homem disse aos policiais que pegou o material em São Paulo e o entregaria no Rio de Janeiro.

Durante a fiscalização, a equipe também verificou que a caminhonete estava com a placa clonada. O suspeito e o automóvel foram conduzidos para a 48º DP (Seropédica), para registro de ocorrência.