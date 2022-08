Após anos fechado, o restaurante Cervantes, em Copacabana, vai reabrir em outubro - Márcio Mercante / Agência O Dia

Após anos fechado, o restaurante Cervantes, em Copacabana, vai reabrir em outubroMárcio Mercante / Agência O Dia

Publicado 19/08/2022 12:55

Rio - Um dos mais famosos restaurantes de Copacabana reabrirá às portas. Fechado desde o início da pandemia de covid-19, o Cervantes voltará às atividades no mês de outubro deste ano. Referência nas madrugadas da Zona Sul, o regresso do local é graças a Antônio Rodrigues, proprietário do Belmonte. Ele também foi o responsável pela recuperação do Nova Capela e do Amarelinho da Cinelândia após suas aquisições.



Um dos pratos mais pedidos, o sanduíche de pernil com abacaxi e queijo do Cervantes é icônico Foto: Reprodução da internet

Desde 2013, o Cervantes é Patrimônio Cultural Carioca. Na boêmia do bairro, o bar é uma referência em matéria de vida noturna, especialmente das madrugadas. Seus frequentadores dizem que a cerveja trincando do Cervantes é a melhor do bairro. E ainda tem o tradicional sanduíche de pernil ou de filé mignon com abacaxi e queijo.



Nada mudou e o Cervantes continua do mesmo jeito e no mesmo lugar, na Avenida Prado Júnior 335, Copacabana.