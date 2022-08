Rio de Janeiro

MPRJ recorre de decisão da Justiça que autorizou prisão domiciliar para Isaías do Borel

Traficante apontado como líder do crime no Morro do Borel foi condenado a 40 anos e cumpriu 22 em regime fechado

Publicado 19/08/2022 19:58 | Atualizado há 4 horas