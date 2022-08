Policiais militares interditaram o bingo clandestino com informações do Disque Denúncia - Divulgação

Publicado 19/08/2022 19:47

Rio – Informações do Disque Denúncia levaram policiais militares a deter um homem e apreender máquina caça níquel e comandas de jogos e mini impressora do jogo do bicho em bingo clandestino, nesta sexta-feira (19), no Engenho de Dentro, na Zona Norte.

A denúncia citou o endereço onde funcionava o bingo clandestino e que agentes públicos trabalhariam como segurança do local em dias de folga, mas não foi comprovado na operação policial.

Talões do jogo do bicho e dois telefones celular também foram apreendidos no local, onde funcionava um bar. Além disso, R$170 foram encontrados no interior da máquina de caça níquel.

O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de bingos clandestinos pelos telefones (21) 2253 1177 e 0300-253-1177 ou pelo aplicativo "Disque Denúncia RJ".