Fábio Porchat é investigado por injúriaDivulgação/Rayssa Coe

Publicado 19/08/2022 19:18 | Atualizado 19/08/2022 20:28

Rio - A Polícia Civil instaurou um inquérito contra o comediante Fábio Porchat após o ex-policial militar, Fabrício Queiroz prestar queixa por injúria na 32ª DP (Taquara), que está responsável pelo caso. Agora, os agentes tentam intimar Porchat para prestar depoimento na próxima quarta-feira (24).

Na ocorrência, Queiroz informou que no dia 16 de junho recebeu um vídeo no qual Fábio Porchat afirma em uma entrevista para um canal do Youtube que o ex-policial militar "é miliciano e que já matou gente".

O ex-assessor da família Bolsonaro disse que sua honra foi atingida. "Sempre prestei serviços para o Estado, servindo e protegendo a população", afirmou.

Procurada, a assessoria de Fábio Porchat ainda não respondeu os questionamentos da reportagem. O espaço está aberto para manifestação.

Fabrício Queiroz foi preso por suposto esquema de "rachadinha" na Alerj

Em junho de 2020, Fabrício Queiroz, que também é ex-assessor de Flávio Bolsonaro, foi preso, em Atibaia, no interior de São Paulo, ao ser denunciado como operador de um suposto esquema de "rachadinha" na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), na época em que o filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro era deputado estadual.

Nesse esquema, segundo a investigação, funcionários fantasmas nomeados em cargos de confiança repassariam a Flávio, com intermediação de Queiroz, a maior parte do salário que recebiam.

Livre desde março de 2021, quando teve a prisão domiciliar revogada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), Fabrício Queiroz agora entrou para a política, se filiou ao PTB e lançou candidatura para concorrer como deputado estadual.