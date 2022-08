Agentes da CET-Rio atuarão no local da obra, auxiliando motoristas, assim como serão efetuados ajustes nos tempos semafóricos da região - Divulgação

Agentes da CET-Rio atuarão no local da obra, auxiliando motoristas, assim como serão efetuados ajustes nos tempos semafóricos da regiãoDivulgação

Publicado 19/08/2022 22:06

Rio – A prefeitura divulgou, nesta sexta-feira (19), que o trecho da Avenida Henrique Valadares, no Centro, será parcialmente interditada para serviços do programa Asfalto Liso. A interdição deve durar 20 dias e se estenderão por um trecho de cerca de 115 metros entre a Rua Tenente Possolo e a Praça da Cruz Vermelha. A fim de minimizar o impacto no trânsito, as equipes trabalharão durante a noite, das 21h às 6h.

Segundo a CET-Rio, será executado o reparo profundo do pavimento, com a interdição de uma faixa por vez, começando pela faixa da esquerda. O reparo profundo consiste na troca de solo antes da aplicação do novo asfalto, com a finalidade de reduzir o risco de defeitos futuros, como trincas e buracos. Durante o trabalho de reparo profundo, o trecho de obras permanecerá interditado ao tráfego de forma ininterrupta.

Durante o serviço, as equipes usam escavadeiras para remover camadas de pavimento que estão desgastadas e não apresentam bom suporte, substituindo-as por material apropriado, como base de brita, por exemplo. “A troca de solo permite que o novo asfalto seja perfeitamente aplicado, melhorando a durabilidade do pavimento”, explica a secretária de Conservação, Anna Laura Valente Secco.

Em função da redução temporária da capacidade da via, a CET-Rio recomenda aos motoristas que busquem rotas alternativas nos deslocamentos em direção ao Castelo e à Lapa, optando pelo uso da Rua Riachuelo e das avenidas Presidente Vargas, Passos e República do Paraguai, por exemplo. Agentes da CET-Rio atuarão no local da obra, auxiliando motoristas, assim como serão efetuados ajustes nos tempos semafóricos da região.