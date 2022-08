Imagens mostram momento em que motorista teria atropelado jovem por pensar se tratar de um assalto. - Reprodução

Publicado 19/08/2022 14:00

Rio - O assistente de audiovisual Felipe Carpes Neves, 31 anos, atropelado ao pedir um carro de aplicativo no bairro de Copacabana , Zona Sul do Rio, no domingo (07/08), recebeu alta na manhã desta sexta-feira, do hospital Glória D'Or, para onde foi transferido, após receber atendimento no Hospital Municipal Miguel Couto. O acidente aconteceu após o rapaz correr na direção do carro, acreditando que o veículo que tinha solicitado, e ser confundido com um bandido.