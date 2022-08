A conferência é um dos eventos mais importantes para o Planetário, que fica na Gávea, Zona Sul - Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 19/08/2022 13:41

Rio - O Planetário do Rio de Janeiro, na Gávea, Zona Sul, reunirá alguns dos mais importantes cientistas do mundo para a 25ª Conferência Internacional Anual de Física de Partículas e Cosmologia (COSMO’22). O evento, que começará na segunda (22) e terminará na sexta-feira (26), vai debater, das 9h às 17h30, temas como ondas gravitacionais, buracos negros, matéria escura, entre outros. Apesar de não ser aberto para o público, a conferência é um dos eventos mais importantes para o Planetário, trazendo relevância não só para os pesquisadores, mas para toda a cidade.



De acordo com a organização do evento, o Rio foi escolhido para esta edição porque tem condições favoráveis para o desenvolvimento de pesquisas na área da física. Há vários centros de pesquisas e universidades que apresentam um ambiente ativo e estimulante para a ciência, como nos grupos de pesquisa em cosmologia, astrofísica e gravitação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), da Universidade Federal Fluminense (UFF) e outras.



De braços abertos, o Planetário também receberá palestrantes renomados na área da física de partículas e da cosmologia de todo o mundo (confira os nomes abaixo). Apesar do assunto principal ser a área das exatas, os participantes também terão uma agenda de eventos sociais onde terão oportunidade de conhecer um pouco de música brasileira e uma excursão para conhecer pontos turísticos cariocas.



Estudantes, pós-doutorandos e investigadores sem bolsas pessoais poderão se candidatar a bolsas parciais ou integrais. Os fundos para bolsas são limitados, e a aceitação do resumo para apresentação é realizado através de um pré-requisito para a concessão da bolsa.

Confira os nomes dos cientistas com presença confirmada