A operação aconteceu por três dias com foco no abastecimento de GNV - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 19/08/2022 11:03 | Atualizado 19/08/2022 11:06

Rio- A fiscalização de postos de combustíveis , com foco em gás natural veicular (GNV), terminou nesta quinta-feira (18) com 24 veículos rebocados, três postos autuados e quatro instaladoras interditadas por irregularidades. A operação ocorreu na capital, nos dois primeiros dias, e em Teresópolis, na Região Serrana, no terceiro.A força-tarefa iniciou após três acidentes com explosões de veículos durante o abastecimento de cilindros de GNV ocorrerem em menos de um mês. Além da Agência, participaram Ipem/Inmetro, Detro-RJ, Polícia Militar, Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), Operação Foco (ligada à Casa Civil do Governo do Estado) e Procon-RJ. Cada órgão atuou dentro de suas atribuições legais.

Como resultado da atuação do Detro e da SMTR, 187 veículos foram fiscalizados, sendo 34 autuados e 24 rebocados (removidos para depósito do Detro-RJ em Vargem Grande) por problemas relacionados ao registro do kit de GNV dos veículos. O Procon esteve em 11 postos, dos quais três foram autuados, por irregularidades como venda de produtos vencidos e problemas de quantidade dos combustíveis. O órgão também interditou quatro instaladoras de GNV irregulares.A ANP não encontrou irregularidades nos 11 agentes econômicos que fiscalizou. Os fiscais verificaram se o abastecimento com GNV estava respeitando o limite máximo de pressão, que é de 220 bar. A Agência também observou outros itens, como a qualidade dos combustíveis líquidos e orientações quanto às boas práticas de atuação no mercado de GNV.O primeiro caso aconteceu no dia 26 de julho, na Rua 24 de Maio, em São Francisco Xavier, na Zona Norte. O acidente deixou o idoso Mário Magalhães , de 67 anos, em estado grave. Ele morreu no dia seguinte da explosão. Enquanto, sua mulher teve ferimentos leves e teve alta no mesmo dia. O veículo ficou totalmente destruído. A explosão ocorreu enquanto era realizado o abastecimento.Na semana seguinte, um outro veículo explodiu em um posto de combustíveis na Estrada Santa Eugênia, 1711, em Paciência, na Zona Oeste do Rio. No momento da explosão, o motorista e o frentista estavam na frente do carro e a mala, onde fica o cilindro de gás, aberta. A área de abastecimento de GNV do posto, inaugurada há menos de três meses, ficou completamente destruída. Apesar disso, ninguém se feriuA terceira explosão ocorreu na Avenida Amaral Peixoto, no bairro de Balneário, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. O acidente deixou quatro pessoas feridas e um frentista morto . Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Alyf C. Santana, de 21 anos, frentista que abastecia o carro, perdeu às duas pernas no momento da explosão. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para o pronto-socorro da cidade mas não resistiu.