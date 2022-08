Veículo ficou completamente destruído - Redes Sociais

Publicado 05/08/2022 12:09 | Atualizado 05/08/2022 16:56

Rio - Um carro explodiu em um posto de combustíveis, na manhã desta sexta-feira (5), em Paciência, na Zona Oeste do Rio. Segundo o Sindicato dos Frentistas do Rio de Janeiro (SINPOSPETRO-RJ), o acidente aconteceu enquanto o veículo era abastecido com Gás Natural Veicular (GNV) no posto, localizado na Estrada Santa Eugênia, 1711. Ninguém ficou ferido.

No momento da explosão, o motorista e o frentista estavam na frente do carro e a mala, onde fica o cilindro de gás, aberta. A área de abastecimento de GNV do posto, inaugurada há menos de três meses, ficou completamente destruída. Ainda de acordo com o sindicato, o dono do posto cobrou do motorista o Certificado de Segurança Veicular (CSV), mas ele não apresentou o documento.

Vídeos nas redes sociais mostram o tamanho do impacto causado pela explosão. No interior do veículo, havia uma carga com peixes, que foi jogada para fora do carro.

O diretor do SINPOSPETRO-RJ, Klebson Patrício, frisou que o preparo dos trabalhadores nestes casos evitam situações piores. "Aparentemente o posto estava vazio, e assim que foi acionado o abastecimento do gás, veio a explosão. Graças a Deus ninguém ficou ferido, mas isso traz um alerta da importância dos órgãos fiscalizadores na questão da liberação do cilindro. Pois acaba trazendo riscos aos trabalhadores e a sociedade, com estas explosões corriqueiras", complementou.

Em nota, a Polícia Militar informou que agentes do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionados até o local da explosão. A ocorrência foi encaminhada para a 43ª DP (Guaratiba).

Segundo caso em 10 dias

Este é o segundo caso, em 10 dias, que um veículo com GNV explode em um posto de gasolina no Rio. No último dia 26 de julho, um carro explodiu em um posto na Rua Vinte e Quatro de Maio , em São Francisco Xavier, na Zona Norte.

O motorista do automóvel, Mário Magalhães, de 67 anos, chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital Salgado Filho, no Méier, mas acabou morrendo um dia depois

Dicas

O Procon-RJ reuniu algumas dicas para o consumidor evitar acidentes como o que aconteceu nesta sexta e na semana passada.

O órgão informou que o consumidor deve observar as regras de segurança a serem seguidas, como jamais colocar peças ou fazer a própria manutenção nas instalações do seu kit gás, sempre sair do carro enquanto está abastecendo e manter uma distância razoável do equipamento, bem como observar as condições de seu cilindro e do dispenser de GNV, verificar se há ferrugens, por exemplo.

Outra informação é quanto à pressão indicada no manômetro, que não deve passar do valor indicado pela ANP, que é de 220bar. O consumidor costuma achar que, quanto maior a pressão, mais combustível caberá em seu cilindro, porém, abastecer com uma metragem superior à capacidade do cilindro é um risco à segurança.