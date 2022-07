Carro ficou totalmente destruído após a explosão em posto de GNV. Causa do acidente ainda será apurada - Vanessa Ataliba

Publicado 27/07/2022 09:17 | Atualizado 27/07/2022 09:59

Rio - Morreu, na madrugada desta quarta-feira (27), Mário Magalhães, de 67 anos. Ele estava internado em estado grave no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, após seu carro explodir, nesta terça-feira (26), enquanto abastecia num posto de GNV na Rua 24 de Maio , em São Francisco Xavier, na Zona Norte. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio.

A outra ferida, Andreia, mulher do idoso, foi levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, com ferimentos mais leves. Segundo a Secretaria de Saúde, ela recebeu alta no mesmo dia.

O caso aconteceu na tarde de terça-feira, quando Mário abastecia seu veículo com GNV em um posto de combustíveis na Rua 24 de maio. Pouco antes da explosão, o homem tinha acabado de abrir a mala do carro.

O automóvel ficou completamente destruído, assim como a cobertura sobre as bombas de combustível do posto. No entanto, mais ninguém ficou ferido.



O frentista Hugo Ruan, de 25 anos, também presenciou o ocorrido e revelou que o cilindro do carro do idoso estava enferrujado. "Nós temos treinamento para lidar com essas situações. A gente não sabe o real motivo do porquê esse cilindro estava enferrujado. O senhor ficou muito grave, perdeu alguns membros e a esposa dele foi arremessada. Ainda estou muito abalado", contou.