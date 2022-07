Policiais Civis da Polinter com informações do Disque Denúncia prenderam um dos envolvidos na morte do músico Sergio Stamille em 2021 - Foto: Divulgação

Policiais Civis da Polinter com informações do Disque Denúncia prenderam um dos envolvidos na morte do músico Sergio Stamille em 2021 Foto: Divulgação

Publicado 27/07/2022 21:10 | Atualizado 27/07/2022 21:11

Rio- Policias da Polinter com informações do Disque Denúncia prenderam, nesta quarta-feira (27), na Rua Cardoso de Moraes, em frente a uma agência bancária, em Bonsucesso, Zona Norte do Rio, Flávio Lima de Mello, de 31 anos, foragido da Justiça. Ele é um dos envolvidos na morte do empresário, músico e publicitário Sérgio José Coutinho de Stamille, de 41 anos, que ocorreu em agosto de 2021.

De acordo com as investigações, no dia 09 de agosto de 2021, na Avenida Francisco Bhering, no Arpoador, em Ipanema, Zona Sul do Rio, em uma localidade conhecida como Parque Garota de Ipanema, Flávio e seu comparsa Pablo Francisco da Silva, vulgo “Gordinho”, de 22 anos, que foi preso em dezembro do mesmo ano, em Ipanema, mataram o músico para roubar seu celular.

No momento da prisão, Flávio relatou aos policiais que “Gordinho” queria roubar o músico, e que depois de uma discussão, Pablo e Sérgio entraram em luta corporal, e em determinado momento Pablo, teria conseguido aplicar o golpe "mata-leão" na vítima, que acabou morrendo.

Flávio relatou também que a vítima já havia tido outros pertences furtados por Pablo alguns dias antes. Foi constatado que além do aparelho de celular, os criminosos roubaram a carteira e outros pertences pessoais de Sérgio Stamille.

Contra Flávio de Mello, constava um Mandado de Prisão, expedido pela 1ª Vara Criminal da Capital pelo crime de Homicídio Qualificado.

Segundo a Polícia Civil, após sua captura sem nenhuma resistência, Flávio foi conduzido à sede da Polinter, na Cidade da Polícia, onde foi formalizada os procedimentos de Polícia Judiciária e depois foi encaminhado a uma unidade prisional da SEAP, onde ficará à disposição da Justiça.