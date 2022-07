Cadela usada pelo suspeito - Divulgação

Publicado 27/07/2022 19:12

Rio - A Subsecretaria Estadual de Proteção Animal informou, nesta quarta-feira (27), que a cadela Macarena, de 2 a 3 anos, já conta com cerca de 150 interessados na sua adoção em menos de dois. A pastor belga malinois era utilizada por um suspeito para intimidar e assaltar pessoas na Zona Sul do Rio . O homem, identificado com Allan Kardec Areas Santos, 42 anos, foi preso e a cadela foi encaminhada para um lar temporário.