Marcelo Freixo e Cesar Maia durante entrevista à imprensa, no Hotel Nacional, em São ConradoReprodução

Publicado 27/07/2022 20:05

Rio - O deputado federal Marcelo Freixo (PSB), o ex-prefeito Cesar Maia (PSDB) e o presidente da federação PSDB-Cidadania no Rio de Janeiro, Rodrigo Maia, realizaram, na tarde desta quarta-feira (27), uma entrevista coletiva para apresentar a chapa que concorrerá ao Governo do Estado. Cesar Maia será pré-candidato a vice-governador na coligação encabeçada por Marcelo Freixo.



Esta é considerada a maior aliança no campo progressista do Rio de Janeiro com oito partidos. Além do PSDB e do PSB, fazem parte da coligação o PT, PCdoB, Rede, PV e PSOL e Cidadania. A entrevista coletiva para oficializar a chapa ocorreu no Hotel Nacional, em São Conrado.

"É uma honra ter o ex-prefeito Cesar Maia ao meu lado como pré-candidato a vice-governador. Cesar é exemplo de homem público e gestor experiente. Ele será fundamental para reconstruirmos o nosso Estado. Nossa chapa tem o espírito da união e do diálogo para colocar o Rio de Janeiro de pé. Hora de virar a página e focar no trabalho, para que as famílias possam progredir e prosperar em paz", afirmou Marcelo Freixo.



Apesar de terem sido adversários políticos em eleições passadas, Cesar Maia revelou que votou em Freixo nos dois turnos da eleição municipal de 2016.



Cesar revelou em seu pronunciamento ainda ter refletido sobre a eleição estadual deste ano nos últimos meses: "Para presidente, prevalece a defesa das instituições e da democracia. Para governador, ficava cada vez mais clara a conexão com a eleição presidencial, independentemente da retórica e dos apoios".



Marcelo Freixo ainda citou alguns empecilhos para concretizar a aliança com a família Maia. "Em diversos momentos, vários desta mesa estiveram em lados diferentes. O fato de estarem todos juntos já diz muita coisa. Nossa aliança é regional, e tenho muito respeito por isso. O PSDB tem outro projeto nacional, e isso nunca impediu diálogo profundo e responsável sobre o Rio", disse.



Rodrigo Maia, filho de Cesar Maia, avaliou que o movimento encabeçado por Freixo supera diferenças políticas do passado. "A construção da aliança fala por si só", afirma.