Claudio Castro (PL) acusou Marcelo Freixo (PSB) e seus aliados de defender que criminosos continuem atacando policiais - Divulgação

Publicado 27/07/2022 19:12

Resultado da nova pesquisa Real Time Big Data para o Governo do Estado do Rio de Janeiro, divulgado nesta quarta-feira, mostra que o governador Cláudio Castro (PL) ampliou a vantagem sobre o segundo colocado, o deputado federal Marcelo Freixo (PSB). Na pesquisa estimulada (quando os nomes dos pré-candidatos são colocados para os entrevistados), Castro aparece com 31% das intenções de voto, enquanto Freixo aparece com 24% - na pesquisa anterior do instituto, divulgada no dia 29 de junho, a diferença era de apenas 3 pontos (26% x 23%).



Na pesquisa espontânea (quando os entrevistados citam a intenção de voto sem a lista de opções), Cláudio Castro também apareceu na frente de Freixo no resultado desta quarta-feira: 15% x 12%. Quando são considerados apenas os votos válidos, a diferença do governador para o segundo colocado aumenta para 10 pontos percentuais. Quando ignorados os votos brancos e nulos, Castro alcança 45% contra 35% de Freixo.



Chama a atenção na pesquisa desta quarta-feira também o número de pessoas que ainda não sabem em quem vão votar. Apenas 19% afirmam não ter candidato, um percentual muito baixo, haja vista que ainda faltam mais de dois meses para as eleições, o que pode revelar uma tendência de consolidação das posições para o 1º turno.



Cenário

Cláudio Castro (PL) – 31%

Marcelo Freixo (PSB) – 24%

Rodrigo Neves (PDT) – 9%

Paulo Ganime (Novo) – 1%

Cyro Garcia (PSTU) – 1%

Emir Larangeira (PMB) – 1%

Eduardo Serra (PCB) – 0%

Branco/Nulo – 14%

Não sabe/Não respondeu – 19%





2º turno: Castro leva vantagem sobre concorrentes



Nas projeções de 2º turno, a pesquisa mostra Cláudio Castro em vantagem em relação a seus principais concorrentes. Contra Freixo, Castro aparece com 11 pontos de vantagem (42% x 31%), e contra Rodrigo Neves (PDT), o governador aparece 15 pontos à frente (42% x 27%).



Segundo turno

Cenário 1

Cláudio Castro (PL) – 40%

Marcelo Freixo (PSB) – 31%

Branco/Nulo – 21%

Não sabe/Não respondeu – 8%



Cenário 2

Cláudio Castro (PL) – 42%

Rodrigo Neves (PDT) – 27%

Branco/Nulo – 23%

Não sabe/Não respondeu – 8%