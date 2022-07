Complexo inclui o estádio Maracanã e o Maracanãzinho - Erica Ramalho / Divulgação

Complexo inclui o estádio Maracanã e o MaracanãzinhoErica Ramalho / Divulgação

Publicado 27/07/2022 19:56 | Atualizado 27/07/2022 20:22

Rio - O Governo do Rio lança, nesta quinta-feira (28), o edital de concessão do Complexo Maracanã. Os documentos da concorrência pública e as informações sobre a disputa ficarão disponíveis no site www.concessaomaracana.rj.gov.br

A licitação ocorrerá no dia 27 de outubro, e o futuro concessionário terá o direito de explorar o complexo, que inclui o estádio do Maracanã e o Maracanãzinho, pelos próximos 20 anos. De acordo com o governo, o projeto, coordenado pela Secretaria da Casa Civil, possui uma modelagem inédita e é fruto de diálogo com a sociedade e os clubes cariocas.

Os interessados em participar da concessão poderão agendar visitas técnicas para conhecer o espaço, podendo elaborar estudos e projetos.

Em 2021, houve uma audiência pública, comandada por integrantes da equipe técnica da Casa Civil. A reunião teve a participação de representantes dos clubes cariocas, de integrantes de empresas interessadas na concessão, além da sociedade e entidades ligadas ao esporte. No encontro, eles tiraram dúvidas e deram sugestões sobre o processo. Segundo o governo, todas as sugestões feitas na audiência foram analisadas e ajudaram na construção do documento final.