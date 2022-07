BRS da Rua São Francisco Xavier será integrado ao da Teodoro da Silva (foto) - Luciano Belford/Agência O Dia

Publicado 27/07/2022 18:09 | Atualizado 27/07/2022 18:16

Rio - Um dos gargalos de trânsito da Grande Tijuca, a Rua São Francisco Xavier, no Maracanã, ganhará mais um trecho de BRS, faixa exclusiva de ônibus e táxis. A medida irá auxiliar o tráfego do transporte público nos horários de pico, especialmente de manhã e dia de grande fluxo na região. Segundo a CET-Rio, a sinalização será feita após conclusão das obras do Asfalto Liso, da Secretaria Municipal de Conservação.

O local concentra a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), unidades do Senai, hospitais particulares, bares e ainda está bem próximo do Complexo do Maracanã, onde fica o estádio. A região ainda recebe o fluxo de vias como a Rua Teodoro da Silva, em Vila Isabel, e Marechal Rondon, uma das principais do Grande Méier, que já contam com o sistema há anos.

Em 2013, a Rua São Francisco Xavier foi contemplada com o BRS da 24 de Maio no trecho sentido Méier. A instalação atende aos ônibus e táxis que cruzam a via, saindo da Avenida Castelo Branco (também conhecida como Avenida Radial Oeste) até a estação de trem de São Francisco Xavier.