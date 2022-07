Família de Marielle Franco na estátua em homenagem a vereadora no Centro do Rio de Janeiro - Sandro Vox

Família de Marielle Franco na estátua em homenagem a vereadora no Centro do Rio de JaneiroSandro Vox

Publicado 27/07/2022 18:08

Rio - A estátua em homenagem a Marielle Franco foi inaugurada na tarde desta quarta-feira (27), no Buraco do Lume, na Praça Mário Lago, Centro do Rio. Hoje, a vereadora completaria 43 anos de vida. Com objetivo de coibir possíveis atos de vandalismo, a Smartluz, por meio da Rioluz, instalou câmeras de vigilância no local. Além disso, guardas municipais realizaram a segurança da peça até o momento da inauguração.

"É um dia importante, primeiro por ser aniversário dela. Segundo que é um símbolo de resistência, ressignificação, dor, luto, luta, amor... A gente segue quase cinco anos sem saber quem mandou matar a Mari, mas seguimos firme. Hoje, colocar essa estátua de pé é mais um símbolo disso. Homenageá-la, mas também inspirar, porque é o papel da gente que ficou aqui. Poder protagonizar, inspirar e potencializar mulheres que virão", disse Anielle Franco, irmã de Marielle.

De acordo com o Instituto Marielle Franco, o lugar foi escolhido por ser onde a vereadora costumava ir todas sextas-feiras prestar contas à população sobre sua atuação como vereadora. Familiares, amigos e apoiadores foram prestigiar a peça de bronze esculpida pelo artista plástico Edgard Duvivier em tamanho real, de 1,75m de altura.

"Os que lhe roubaram o seu corpo, afeto e ânsia de justiça e de igualdade, não nos roubaram a Marielle. Ela nasceu há exatos 43 anos e viverá séculos. Aqui nesse lugar, ela fazia sua palavra vibrante, emocionada por igualdade, justiça, diversidade, amor e paz. Os canalhas, estúpidos, truculentos que pensaram destruí-la não conseguiram. Nem vão agredir essa imagem. Para nós, a tristeza, sim, mas a honra e o orgulho. Para eles, seus assassinos e mandantes, nessa república miliciana do Brasil, a vergonha e a desonra", disse o vereador Chico Alencar (Psol).

A inauguração contou com uma aula pública de intelectuais negras, intitulada "A memória é a semente para novos futuros: legado, justiça e reparação", com Eliana Alves Cruz, Thula Pires e Anielle Franco. Em seguida, a partir das 19h, haverá uma batalha de poetisas, o SLAM Justiça Por Marielle. Antes do evento, na parte da manhã, uma missa por Marielle organizada pela família foi realizada na Igreja Nossa Senhora do Parto.

Em 2021, o instituto fez uma vaquinha virtual para arrecadar recursos e construir a estátua. Com isso, houve cerca de 650 doações, totalizando R$ 40 mil.

Relembre o caso

Marielle Franco foi assassinada na noite de 14 de março de 2017 no bairro do Estácio, na Zona Central do Rio. O carro em que a vereadora estava foi atingido por 9 dos 13 tiros disparados. Anderson Gomes, motorista do veículo também foi baleado e morreu.

Apesar de alguns avanços na investigação, as autoridades ainda não descobriram os mandantes e o motivo da execução. O ex-policial militar Élcio Queiroz e o sargento reformado Ronnie Lessa estão presos preventivamente pela autoria do crime. O caso repercutiu no mundo e causou diversas manifestações populares nas ruas.

Eleita com mais de 46 mil em 2016, Marielle era socióloga e mestre em Administração Pública. Ela era oriunda favela da Maré, na Zona Norte, e ativista em prol das causas das mulheres e das populações negra, periférica e LGBTQIA+.