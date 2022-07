Polícia apreende tanque e bomba de combustível em casa no Jardim Catarina, em São Gonçalo - Divulgação

Publicado 27/07/2022 21:17

Rio - Policiais do 7º BPM (São Gonçalo), com o apoio do Comando de Polícia Ambiental (CPAM), apreenderam, nesta quarta-feira (27), um tanque e uma bomba de combustível no quintal de uma casa no bairro do Jardim Catarina, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio.



O material roubado estava nos fundos do terreno e foi descoberto depois de uma ação conjunta entre os batalhões.

Até o momento, ninguém foi preso na ação. A PM ainda não informou para qual delegacia a ocorrência foi registrada.

Tanque e bomba de combustível são descobertos durante ação de policiais do Batalhão de São Gonçalo, com apoio do Comando de Polícia Ambiental, no interior de um imóvel localizado no Jardim Catarina. pic.twitter.com/dlTbTNPeEn — @pmerj (@PMERJ) July 27, 2022