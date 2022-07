Tiroteio aconteceu na Avenida Brasil, altura Bonsucesso. Bandidos fugiram para o interior da comunidade Parque União - Reprodução de vídeo

Publicado 27/07/2022 19:46

Rio - Uma troca de tiros entre criminosos que tentavam roubar um caminhão e PMs assustou motoristas na Avenida Brasil, em Bonsucesso, Zona Norte do Rio, no fim da tarde desta quarta-feira (27). O confronto aconteceu na altura do Complexo da Maré, na pista central, sentido Campo Grande.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 22ºBPM (Maré) realizavam policiamento na via, quando se depararam com bandidos roubando o caminhão. Assim que foram avistados, os PMs foram atacados pelos criminosos e reagiram. Uma perseguição se iniciou, mas os bandidos conseguiram fugir para o interior da Comunidade Parque União.

Por conta da troca de tiros, o fluxo de carros na pista lateral foi interrompido no momento da ação. O fluxo foi liberado cerca de 15 minutos depois.

"Não tenho paz nem para voltar para casa depois de um dia complicado de trabalho, porque me inventam de roubar caminhão e começar um tiroteio na Brasil", comenta uma usuária no Twitter.

Segundo a PM, não há registro feridos na ocorrência. Nenhum dos bandidos foi detido. Por conta da troca de tiros, o policiamento foi intensificado na região