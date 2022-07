Estado do Rio passa a contabilizar 2.440.083 casos confirmados de covid-19 - Reprodução

Publicado 27/07/2022 18:07 | Atualizado 27/07/2022 18:10

Rio- A Secretaria Estadual de Saúde registrou nesta quarta-feira (27) 3.086 novos casos de covid-19 e mais 49 óbitos pela doença nas últimas 24h. Com isso, o estado passa a contabilizar 2.440.083 casos confirmados, com a taxa de letalidade marcando 3.06%. Desde o início da pandemia, em março de 2020, foram 184.631 pessoas internadas e 74.742 óbitos confirmados, segundo dados atualizados às 17h.



A secretaria informa que o números de casos e óbitos foram registrados nos sistemas de informação nas últimas 24h, mas não necessariamente ocorreram nesse período.



De acordo com o Panorama Covid, lançado pela Secretaria de Saúde na sexta-feira (22), o estado mantém tendência de redução para as taxas de positividade de antígeno e RT-PCR. Na última semana, por exemplo, foram registrados em média 6 mil testes antígeno por dia, com a taxa de positividade marcando 15%. Já no caso dos testes RT-PCR, estão sendo analisados em média 350 exames por dia, com positividade de 14,4%.



A solicitação de leitos também apresenta tendência de queda, com média de 15 solicitações por dia. O número de pessoas que agudar por um leito também continua caindo, com média diária de 13 pessoas para a Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) e 12 para a enfermaria. Nesta quarta, a taxa de ocupação de UTI no estado é de 57%, enquanto a taxa da enfermaria marca 43%.

Pandemia ainda não acabou

Também nesta quarta-feira (27), o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus voltou a afirmar que a pandemia da covid-19 "está longe de terminar" . O diretor-geral pontuou que a situação atual é " "muito diferente de um ano atrás" e enfatizou a importância de vacinar "os grupos certos primeiro", como os mais velhos e os profissionais de saúde.