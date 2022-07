Um carro que estava abastecendo o tanque com GNV em um posto de gasolina na Rua Vinte e Quatro de Maio, em Sampaio, zona Norte do Rio explodiu na manha desta terça-feira (26). Rio de Janeiro. - Vanessa Ataliba/Agência O Dia

Publicado 27/07/2022 18:01 | Atualizado 27/07/2022 19:15



Rio - A explosão de um carro enquanto passava por um abastecimento no cilindro de gás natural (GNV) , em um posto de combustíveis na Zona Norte do Rio, na terça-feira (26), acendeu um alerta para motoristas que possuem esse tipo de instalação. O resultado da perícia, que vai apontar a causa da explosão, ainda não saiu e as investigações seguem em andamento na 25ª DP (Engenho Novo), portanto, especialistas ainda não conseguem apontar qual foi o erro nesse caso.

Em entrevista ao DIA, o chefe da Divisão de Verificação e Estudos Técnicos Científico (Divet) do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), Hércules Souza, lamentou o ocorrido e explicou a importância de estar com a revisão do cilindro de GNV em dia. Inicialmente, o especialista afirmou que não há motivos para atribuir carácter negativo para a instalação de gás no veículo.

"Não devemos "demonizar" o sistema de GNV, que já tem muitos anos em vigor no país. Hoje temos uma regulamentação vigente que cobre várias etapas deste processo. Os cilindros têm regulamentação, há um serviço de instalação, inspeção periódica, além disso, após cinco anos de uso o cilindro é requalificado. Ou seja, todo o sistema leva em consideração o perigo que o GNV pode gerar. Se as regras forem devidamente observadas, este motorista vai ter um sistema seguro", diz Hércules.

Para auxiliar os motoristas, o Inmetro disponibiliza em seu site a lista com todas as oficinas e empresas autorizadas a fazerem a manutenção e instalação do equipamento nos veículos. "Além da homologação, a oficina que instala e a empresa que oferece a inspeção são certificadas pelo Inmetro". O chefe da Divet também explica que há outros órgãos que integram esta grande rede de vistorias. São eles: ANP, Detran e Senatran.

Em relação à instalação e utilização de GNV em veículos, o Inmetro esclarece:



A instalação do kit GNV é considerada como modificação de características originais do veículo, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Dessa forma, para ser feita, é preciso seguir um processo:



- O cidadão deve realizar a instalação do kit em instaladores registrados no Inmetro (http://www.inmetro.gov.br/inovacao/oficinas/).







- Após a inspeção, o veículo é regularizado no órgão de trânsito e, anualmente, deve passar por inspeção periódica, para verificar o sistema GNV. Após aprovação são novamente emitidos o CSV e o Selo Gás Natural Veicular, para efeito dos licenciamentos anuais dos veículos, com prazo de validade também de 1 ano, e assim sucessivamente enquanto os veículos se apresentarem para as inspeções em condições de trafegabilidade e segurança quanto à utilização de GNV.



- A cada 5 anos, os cilindros GNV também devem passar por um processo de requalificação.



Os órgãos delegados do Inmetro nos Estados (os Ipem – Institutos de Pesos e Medidas) fiscalizam os organismos de inspeção acreditados e as instaladoras registradas. O Inmetro não realiza fiscalização viária, sendo essa uma atribuição dos órgãos de trânsito.



O Inmetro também está sempre aberto ao diálogo e cooperação com outros órgãos e instituições cujas atribuições tangenciam a segurança viária e o uso do GNV, para aprimorar os sistemas de acompanhamento e segurança, conforme as diretrizes estabelecidas no seu modelo regulatório.



Por fim, reforçamos que toda a cadeia está devidamente regulamentada, com amplo conjunto de regras para várias etapas do processo, e o consumidor deve atender a esses dispositivos, para ter garantia de segurança.



O que não pode fazer ao ter o kit GNV instalado no veículo



a) deixar de realizar a inspeção de segurança veicular inicial nos OIA/ITL e de receber/manter o Selo Gás Natural Veicular do Inmetro;

b) deixar de receber/manter o Atestado da Qualidade do Instalador Registrado e as notas fiscais (serviço/produto);

c) abastecer os veículos em postos de revenda de GNV não autorizados pela ANP; e

d) abastecer os veículos em postos de revenda com pressão de GNV acima do valor especificado pela ANP (220 bar).



O que é indicado como cuidados pós instalação



a) realizar as inspeções de segurança veicular periódicas nos OIA/ITL e receber/manter o Selo Gás Natural Veicular do Inmetro;

b) realizar substituições de componentes e manutenções preventivas e corretivas dos sistemas de GNV somente em instaladores registrados pelo Inmetro;

c) observar possíveis vazamentos de GNV (odor e/ou auditivo);

d) manter o Selo Gás Natural Veicular do Inmetro, devidamente vigente;

e) não utilizar a capacidade abaixo da mínima de reserva de combustível líquido recomendada pelos fabricantes dos veículos;

f) realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos; e

g) realizar as requalificações periódicas dos cilindros para armazenamento de GNV.



A lista completa dos Organismos de Inspeção Acreditados pelo Inmetro pode ser encontrada

A lista das requalificadoras registradas pelo Inmetro pode ser encontrada

Acidentes de consumo devem ser registrados no



Idoso ferido durante explosão de carro morre

O idoso Mário Magalhães, de 67 anos, ferido durante a explosão, morreu na madrugada desta quarta-feira (27) . Ele estava internado em estado grave no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, após seu carro explodir, nesta terça-feira (26), enquanto abastecia em um posto de GNV na Rua 24 de Maio, em São Francisco Xavier, na Zona Norte. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio.

O horário e o local do enterro da vítima ainda não foram divulgados.