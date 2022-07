Vítima foi enterrada no Cemitério do Catumbi, região central do Rio. - Foto: Sandro Vox/ Agência O Dia

Publicado 27/07/2022 17:08 | Atualizado 27/07/2022 17:14

Rio- Foi enterrado na tarde de hoje (27), no Cemitério de São Francisco de Paula, no Catumbi, Região Central do Rio, o corpo de Sarah Jersey Nazareth Pereira, de 23 anos, assassinada a tiros pelo ex-namorado dentro de um apartamento na Rua Tadeu Kosciusko, 74, no Centro da Cidade. No Cemitério, a família não quis falar com a imprensa e até pediu para que os profissionais se retirassem do local.

O crime ocorreu na terça-feira (26) e, segundo o morador de um prédio em frente ao apartamento da vítima, que preferiu não se identificar, foi possível ouvir mais de 16 tiros durante a madrugada.

Queven da Silva e Silva, de 26 anos, confessou ter assassinado a ex-namorada e foi preso no fim da manhã de terça-feira (26). Ele possui 47 passagens pela polícia, dentre elas, homicídio, roubo e tráfico, além de mandados de prisão em aberto. “Dei muitos tiros, joguei a arma fora no Rio Comprido”, contou Queven a policiais.

Os filhos de Sarah e Queven, de dois meses e outro de 5 anos, e a irmã da vítima, estavam no local no momento do crime. Nenhum deles ficou ferido.