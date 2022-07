Caixa reduz juros para compra do imóvel e amplia faixa de renda. As novas medidas valem até 31 de dezembro - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 27/07/2022 17:05 | Atualizado 27/07/2022 17:07

Rio – Agentes da Polícia Federal prenderam, nesta segunda-feira (25), dois homens, não identificados, por fraudes contra a Caixa Econômica Federal em Araruama, na Região dos Lagos. O objetivo das fraudes era a realização de saques e transferências por parte dos criminosos, lesando os particulares e a instituição bancária. Além disso, foram identificadas fraudes contra o auxílio emergencial.

De acordo com os policiais, os mandados de prisão temporária foram expedidos pela 1ª Vara Federal de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. A ação é decorrente de operação iniciada em abril deste ano, que resultou na prisão em flagrante de uma funcionária da Caixa, por fraudes na obtenção de dados de correntistas e de supostos beneficiários de programas sociais do Governo Federal.

Até o momento, as investigações indicam um prejuízo estimado em mais de um milhão de reais, com centenas de vítimas. Os presos chegaram a receber cerca de R$ 30 mil por mês, enquanto participavam do esquema.