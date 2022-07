O cirurgião plástico equatoriano Bolivar Guerrero Silva, de 63 anos, foi preso sob acusação de manter uma paciente em cárcere privado - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

O cirurgião plástico equatoriano Bolivar Guerreiro Silva teve sua prisão temporária prorrogada por mais 25 dias pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 3ª Promotoria de Investigação Penal Territorial do Núcleo Duque de Caxias. Ele é acusado de manter em cárcere privado a paciente Daiana Chaves Cavalcanti, de 36 anos, no Hospital Santa Branca, em Duque de Caxias, depois de complicações em um procedimento estético.

Depois de analisar os autos do inquérito policial, a promotora de Justiça Cláudia Portocarrero entendeu que há indícios fortes de que o médico assumiu o risco de matar a vítima e, portanto, teria cometido um crime mais grave, o de homicídio qualificado na modalidade tentada, hediondo. O caso foi encaminhado ao Tribunal do Júri de Duque de Caxias.

Inicialmente, o inquérito policial foi instalado para apurar lesão corporal de natureza grave contra a paciente, além de associação criminosa e cárcere privado.



"O atuar doloso do indiciado e a irresponsabilidade completa, a vilania, a torpeza de motivo para a prática do delito, a ganância, o objetivo de ganhos financeiros em detrimento da saúde da vítima, submetida a cirurgias sucessivas, inclusive para fins estéticos, que jamais poderiam ter sido levadas a efeito, restam indicados nos autos", escreveu a promotora em sua decisão.



O pedido de prorrogação da prisão foi aceito pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias e os autos encaminhados à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Caxias para cumprimento de diversas diligências que o Ministério Público entendeu necessárias para a conclusão das investigações e o oferecimento da denúncia.