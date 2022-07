Criminosos furtam as quatro rodas de veículo estacionado em Shopping na Barra - Foto: Reprodução/ Internet

Criminosos furtam as quatro rodas de veículo estacionado em Shopping na BarraFoto: Reprodução/ Internet

Publicado 27/07/2022 16:52 | Atualizado 27/07/2022 17:35

Rio - Um carro teve as quatro rodas furtadas, durante o fim de semana passado, dentro do estacionamento do Shopping Metropolitano, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Em um vídeo publicado nas redes sociais que se tornou viral, Rodrigo Marques exibe o veículo, que pertence à sua mulher, sem os pneus. De acordo com ele, o carro foi deixado no local por volta das 18h40 e por volta das 21h a família foi surpreendida pela ousadia do roubo.

Ladrões roubam quatro pneus de carro estacionado em shopping na Barra da Tijuca.#ODia

Vídeo: Reprodução/ Internet pic.twitter.com/ijCoZHRZO6 — Jornal O Dia (@jornalodia) July 27, 2022

Rodrigo e os responsáveis pelo estacionamento do shopping não acionaram a polícia para registrar o furto e a gerência do estabelecimento se comprometeu em arcar com os custos de novas rodas. O carro permaneceu no shopping até a tarde desta quarta-feira (27), quando foi rebocado. A administração do shopping, para tentar disfarçar a situação, colocou pedaços de papelão em uma tentativa de esconder as rodas.

Por meio de nota oficial, a administração do Shopping Metropolitano Barra lamentou o ocorrido e informou que já tomou todas as medidas cabíveis para apurar o caso e dar assistência ao cliente. "O shopping está à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos", informa um trecho do comunicado.