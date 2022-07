Encontro realizado pela Associação dos Diretores de Jornais do Interior do Estado do Rio de Janeiro (ADJORI) - Divulgação

Publicado 27/07/2022 17:57

A Associação dos Diretores de Jornais do Interior do Estado do Rio de Janeiro (ADJORI) realizou nesta quarta-feira um encontro para um debate sobre o futuro das mídias.



O evento contou com a presença do deputado federal Vinicius Farah (União Brasil) que falou para empresários sobre a transformação econômica que o interior vive e a relevância que as regiões ganharam no novo governo estadual.

Entre as ações citadas pelo parlamentar, está a redução na alíquota de 18% para 2% em 16 cidades, como Volta Redonda, Teresópolis, Friburgo e Petrópolis.