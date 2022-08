A ANP realiza uma força-tarefa no Rio de Janeiro, a partir desta terça (16), para fiscalizar postos de combustíveis, com foco no abastecimento com GNV. - Marcos Porto/Agência O DIA

A ANP realiza uma força-tarefa no Rio de Janeiro, a partir desta terça (16), para fiscalizar postos de combustíveis, com foco no abastecimento com GNV. Marcos Porto/Agência O DIA

Publicado 16/08/2022 12:29 | Atualizado 16/08/2022 12:53

Rio- Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) realiza uma força-tarefa para fiscalizar postos de combustíveis, com foco no abastecimento de GNV na manhã desta terça-feira (16) na Zona Oeste do Rio. A ação ocorre após três acidentes, em menos de um mês, com explosões de veículos durante o abastecimento de cilindros de gás.

Participam da ação, além da ANP, o Procon, Naturgy, Ipem, Inmetro, Detro, Secretaria Municipal de Transportes e Detran. Até o momento, foram fiscalizados 2 postos, mas não foram encontradas irregularidades por parte da ANP. No entanto, segundo o Procon, somente nesta manhã, 11 carros foram apreendidos por estarem com irregularidades que põem em risco a segurança da população e uma instaladora foi interditada.



Segundo o superintendente da ANP, Marcelo Silva, a fiscalização verifica se os postos de combustíveis estão respeitando o limite máximo de pressão do GNV, que é de 220 bar. Além disso, dentro os objetivos estão a conscientização dos motoristas.



“A fiscalização da pressão do GNV é rotineira pela ANP e pelo Procon. Em alguns casos encontramos postos com nível de pressão acima do permitido, mas o que tem provocado os acidentes no estado do Rio é a falta de conscientização dos motoristas sobre a necessidade de procurar estabelecimentos credenciados pelo Inmetro que garantam um cilindro confiável e com certificado. Um outro ponto é que a vistoria do veículo é fundamental. É muito importante a gente registrar que todos os acidentes até agora aconteceram por conta dos cilindros, não há nenhum que tenha sido motivado pelo excesso de pressão”, explicou.

fotogaleria



Marcelo relatou ainda que o GNV é um combustível seguro que só precisa de cuidados. “o GNV é um combustível importante para nossa matriz energética, é mais limpo que outros derivados do petróleo, ele é concorrente da gasolina, é mais um produto na prateleira do consumidor. Ele é seguro, desde que as normas sejam respeitadas e sejam feitas as vistorias, é muito importante que os consumidores tenham essa consciência e busquem estabelecimentos credenciados, se não ele põe a vida dele em risco e de outras pessoas”, finalizou.



O presidente do Procon, Carlos Coelho, informou que aém da verificação de possíveis fraudes de quantidade e qualidade do combustível, também serão verificadas as condições e documentação dos veículos como, por exemplo, se os mesmos possuem o selo obrigatório do Inmetro no cilindro e na documentação, bem como se o selo pertence àquele veículo. Quanto às instaladoras de kits GNV, será verificado se possuem toda a documentação necessária, principalmente a autorização do órgão competente.



“As instaladoras de GNV irregulares são um risco, porque elas não têm autorização da ANP. Além disso, o foco da operação além dessas instaladoras e postos de combustíveis são os motoristas, pois eles têm que ter o selo do Inmetro e da vistoria que garante que os equipamentos e o cilindro estão em perfeitas condições de funcionamento. O Rio é o estado que mais utiliza GNV, mas é importante ter esse cuidado de licenciamento, porque de um mês pra cá já tivemos 3 acidentes, inclusive com vítimas fatais”, relatou.



Carlos Coelho ainda informou que os postos que não tiverem autorização do MP serão interditados, ou se tiverem alguma irregularidade serão autuados. As empresas autuadas responderão processo administrativo, tendo o fornecedor 15 dias para apresentar defesa. Já nos casos de irregularidades nos veículos e que possam gerar riscos à população, serão apreendidos e levados aos pátios localizados em Vargem Grande e Engenho da Rainha e lá ficarão até que as irregularidades sejam sanadas.

Marcelo relatou ainda que o GNV é um combustível seguro que só precisa de cuidados. “o GNV é um combustível importante para nossa matriz energética, é mais limpo que outros derivados do petróleo, ele é concorrente da gasolina, é mais um produto na prateleira do consumidor. Ele é seguro, desde que as normas sejam respeitadas e sejam feitas as vistorias, é muito importante que os consumidores tenham essa consciência e busquem estabelecimentos credenciados, se não ele põe a vida dele em risco e de outras pessoas”, finalizou.O presidente do Procon, Carlos Coelho, informou que aém da verificação de possíveis fraudes de quantidade e qualidade do combustível, também serão verificadas as condições e documentação dos veículos como, por exemplo, se os mesmos possuem o selo obrigatório do Inmetro no cilindro e na documentação, bem como se o selo pertence àquele veículo. Quanto às instaladoras de kits GNV, será verificado se possuem toda a documentação necessária, principalmente a autorização do órgão competente.“As instaladoras de GNV irregulares são um risco, porque elas não têm autorização da ANP. Além disso, o foco da operação além dessas instaladoras e postos de combustíveis são os motoristas, pois eles têm que ter o selo do Inmetro e da vistoria que garante que os equipamentos e o cilindro estão em perfeitas condições de funcionamento. O Rio é o estado que mais utiliza GNV, mas é importante ter esse cuidado de licenciamento, porque de um mês pra cá já tivemos 3 acidentes, inclusive com vítimas fatais”, relatou.Carlos Coelho ainda informou que os postos que não tiverem autorização do MP serão interditados, ou se tiverem alguma irregularidade serão autuados. As empresas autuadas responderão processo administrativo, tendo o fornecedor 15 dias para apresentar defesa. Já nos casos de irregularidades nos veículos e que possam gerar riscos à população, serão apreendidos e levados aos pátios localizados em Vargem Grande e Engenho da Rainha e lá ficarão até que as irregularidades sejam sanadas.

O coordenador de fiscalização do Detro, Danilo Menezes explicou que a participação do órgão na operação gira em torno da logística.



"A participação do Detro é para cuidar da logística dos pátios e reboques. Além de reprimir o transporte irregular de passageiros. O intuito é conscientizar as pessoas que utilizam GNV a fim de evitar acidentes. Caso o veículo seja levado paro o pátio, para retirar o proprietário deve procurar o SMTR ou Detran, pagar os débitos do veículo que estejam em aberto, a diária e a multa.



A operação ainda está em andamento e ocorrerá também na quarta (17) e quinta-feira (18).

Acidentes

O primeiro caso aconteceu no dia 26 de julho, na Rua 24 de Maio, em São Francisco Xavier, na Zona Norte. O acidente deixou o idoso Mário Magalhães, de 67 anos, em estado grave. Ele morreu no dia seguinte da explosão. Enquanto, sua mulher teve ferimentos leves e teve alta no mesmo dia. O veículo ficou totalmente destruído. A explosão ocorreu enquanto era realizado o abastecimento.

Na semana seguinte, um outro veículo explodiu em um posto de combustíveis na Estrada Santa Eugênia, 1711, em Paciência, na Zona Oeste do Rio. No momento da explosão, o motorista e o frentista estavam na frente do carro e a mala, onde fica o cilindro de gás, aberta. A área de abastecimento de GNV do posto, inaugurada há menos de três meses, ficou completamente destruída. Apesar disso, ninguém se feriu.