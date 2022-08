DHBF e Corpo de Bombeiros fazem buscas por jovens desaparecidos em Nova Iguaçu - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 19/08/2022 12:29 | Atualizado 19/08/2022 13:58





De acordo com a delegada titular da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), Ana Carolina Lemos, responsável pelo caso, as buscas estão sendo feitas após o recebimento de uma denúncia pela especializada. "A DHBF está realizando buscas no Guandu, do caso dos desaparecidos, com apoio dos bombeiros, checando denúncias", disse ela.



As buscas foram iniciadas logo de manhã em uma área de mata, bastante isolada, na região do bairro Cabuçu, em Nova Iguaçu, mas nenhum vestígio dos jovens foi encontrado. No início desta tarde, o agentes da Civil e dos Bombeiros se locomoveram até o município de Seropédica, vizinho à cidade do desaparecimento, para realizar a procura no Rio Guandu.

Matheus Costa da Silva, de 21 anos, Douglas de Paula Pampolha dos Santos, 22, Adriel Andrade Bastos, 24 e Jhonatan Alef Gomes Francisco, 28, desapareceram enquanto estavam a caminho de um shopping em Nova Iguaçu. De acordo com testemunhas, homens armados e encapuzados, que supostamente seriam milicianos, teriam interceptado o carro de aplicativo e os sequestrado.





Adilson Gomes Francisco, irmão de Jonathan, disse estar na DHBF na manhã desta sexta, acompanhado de familiares dos outros desaparecidos, em busca de informações sobre o caso, mas alegou não terem sido informados sobre as buscas."Sobre as buscas, nós, como familiares, não estamos sabendo de nada. Nós viemos aqui [na DHBF] hoje justamente para saber de algo. Tem muita gente dizendo que está acontecendo busca lá [no Guandu], mas a gente não sabe de nada", contou ele.

Essa não é a primeira vez que familiares se queixam de não ter notícias sobre o caso. Na última terça-feira (16), Elisângela da Silva, tia de Douglas, disse estar há dias sem saber se o desaparecimento de seu sobrinho estava mais perto de ser solucionado.

"De ontem para hoje (terça) não temos resposta de nada. A gente viu na televisão agora de manhã que o rapaz do carro foi encontrado, deu o depoimento dele, o mesmo que a outra menina já tinha dado. Estamos aqui orando e pedindo ao Senhor que alguém venha dar uma notícia, alguém venha dar uma resposta para gente, porque está sendo muito sofrido tudo isso", lamentou ela na ocasião.

Segundo a Civil, a investigação está em andamento no Setor de Descoberta de Paradeiros da DHBF e corre sob sigilo. Agentes realizam diligências para localizar as vítimas e esclarecer as demais circunstâncias do fato.

O caso foi registrado na 52ª DP (Nova Iguaçu), posteriormente foi encaminhado para a 56ª DP (Comendador Soares) e depois a investigação foi transferida para o Setor de Descoberta de Paradeiros da DHBF.



Quem tiver informações sobre o desaparecimento dos rapazes, entre em contato nos telefones (21) 22531177 / 0300 253 1177 (interior) ou envie uma mensagem para o Whatsapp Desaparecidos +55 21 98849-6254.