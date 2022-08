52ª DP (Nova Iguaçu) investiga o desaparecimento de quatro jovens e um motorista de aplicativo na Baixada Fluminense - Reprodução/Google Maps

Publicado 13/08/2022 19:19 | Atualizado 13/08/2022 19:20

Rio - Familiares pedem informações sobre o desaparecimento de quatro jovens, vistos pela última vez na altura do bairro Valverde, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no final da tarde de sexta-feira (12). Matheus Costa da Silva, de 21 anos, Douglas de Paula Pampolha dos Santos, 22, Adriel Andrade Bastos, 24, e Jhonatan Alef Gomes Francisco, de 28 anos, estavam a caminho de um shopping, no mesmo município, quando, segundo testemunhas, criminosos encapuzados e armados, usando dois veículos, interceptaram o carro de aplicativo que eles estavam e os sequestraram. O motorista do veículo também foi levado junto com os jovens, mas os familiares não conseguiram o identificar até o momento.

O caso foi registrado na 52ª DP (Nova Iguaçu), onde diligências estão em andamento para verificar os paradeiro das vítimas. Nas redes sociais, uma grande corrente de procura por informações foi feita. Dezenas de pessoas já compartilharam uma publicação que pede informações sobre o paradeiro deles. Segundo parentes, buscas já foram feitas em hospitais, delegacias e no Instituto Médico Legal (IML) da região.

O pai do Matheus Costa, Everson Turibio da Silva, disse que o filho saiu de casa ontem para ir ao shopping com os amigos. "Parece que na saída do condomínio onde um deles morava, dois carros pararam, botaram eles no chão e os levaram. Eles foram criados juntos aqui em casa, não é só a minha família que está sofrendo. Eu só quero achar meu filho, vivo ou morto", desabafou.

Adilson, irmão do Jhonathan, disse que a família recebeu a informação de que os corpos das vítimas estariam em um terreno na rua José Cabral, no bairro Valverde. "Eu fui lá hoje, mas os moradores contaram que é muito perigoso por conta da milícia e que não tinha nem como entrar. O que nós temos é especulação de onde os corpos estão. Os policiais foram até um outro local próximo a qual foi falado, sendo que o lugar tinha cerca. Eles disseram que não poderiam entrar por não ter nenhum mandado", disse.

Quem tiver informações sobre o desaparecimento dos rapazes e do motorista de aplicativo, entre em contato nos telefones (21) 22531177 / 0300 253 1177 (interior) ou envie uma mensagem para o Whatsapp Desaparecidos +55 21 98849-6254.