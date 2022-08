Carros atingidos pela árvore que caiu na Rua Marquês de São Vicente - Reprodução / Redes sociais

Publicado 19/08/2022 15:02 | Atualizado 19/08/2022 18:10

Rio - A queda de uma árvore deixou três pessoas feridas e destruiu três carros, na tarde desta sexta-feira (19), na Rua Marquês de São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio, em frente à Escola Parque. Um homem e uma mulher não identificados foram encaminhados ao Hospital Miguel Couto, no mesmo bairro. Um outro ferido foi atendido no local e liberado.

O motorista do carro prata atingido pela árvore, identificado como Marcelo, comentou que estava dentro do veículo no momento do acidente. "Eu estava dentro do carro! Parado no engarrafamento. Estava chovendo muito e ventando. Houve estouro de fiação, já tem vídeo na internet dos fios pipocando. Além do meu carro, tem o de uma professora e mais outro", lamentou.



De acordo com relatos de moradores, o bairro está sem luz e a via está completamente bloqueada. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 13h. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma descarga elétrica assusta os pedestres em volta do local.

De acordo com a Light, uma equipe está no local para refazer a rede e restabelecer a energia elétrica dos clientes. A previsão do término de trabalho é na madrugada deste sábados. Os túneis Rafael Mascarenhas e Zuzu Angel, que interligam as zonas Sul e Oeste do Rio, estão sem luz. A orientação é de que os motoristas optem pela Avenida Niemeyer.

O Centro de Operações do Rio (COR) atualizou, por volta das 15h30, que a via segue interditada nos dois sentidos na altura do número 287.

Motoristas que deixam a Rocinha e o túnel Zuzu Angel estão seguindo pela Rua Graça Couto, que opera no sistema 'pare e siga'. O trânsito segue com lentidão na região e agentes da CET-Rio orientam quem passa pelo local.

